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    DAX-FLASH

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    Leitindex bleibt auf Erholungskurs trotz neuer Zolldrohung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax knüpft am Montag an den starken Donnerstag
    • Chart mit Bullish engulfing als Umkehrformation
    • Trumps hohe Zölle auf EU-Fahrzeuge bedrohen Handel
    DAX-FLASH - Leitindex bleibt auf Erholungskurs trotz neuer Zolldrohung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende knüpft der Dax am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 24.334 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.

    Dabei bildete der Dax im Chart eine Umkehrformation ("Bullish engulfing") aus. "Eine solche Formation stellt eigentlich nichts anderes dar, als eine Stimmungswende", schrieb der Chartanalyst Christoph Geyer in seinem Kommentar vom Wochenende. Allerdings sei der vorgelagerte Abwärtstrend nicht ausgeprägt genug gewesen, um nun von einer größeren Bewegung ausgehen zu können. Trotzdem bahne sich ein Bruch der jüngsten Widerstandszone an. Sie reicht nach der runden Marke von 24.500 Punkten bis fast 24.800 Punkte.

    Dabei bleibt die Nachrichtenlage allerdings angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen./ag/zb





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