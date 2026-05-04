DAX-FLASH
Leitindex bleibt auf Erholungskurs trotz neuer Zolldrohung
- Dax knüpft am Montag an den starken Donnerstag
- Chart mit Bullish engulfing als Umkehrformation
- Trumps hohe Zölle auf EU-Fahrzeuge bedrohen Handel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende knüpft der Dax am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 24.334 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.
Dabei bildete der Dax im Chart eine Umkehrformation ("Bullish engulfing") aus. "Eine solche Formation stellt eigentlich nichts anderes dar, als eine Stimmungswende", schrieb der Chartanalyst Christoph Geyer in seinem Kommentar vom Wochenende. Allerdings sei der vorgelagerte Abwärtstrend nicht ausgeprägt genug gewesen, um nun von einer größeren Bewegung ausgehen zu können. Trotzdem bahne sich ein Bruch der jüngsten Widerstandszone an. Sie reicht nach der runden Marke von 24.500 Punkten bis fast 24.800 Punkte.
Dabei bleibt die Nachrichtenlage allerdings angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen./ag/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Also mal ganz ehrlich - ich bin kein Ak-FAN - in keinster Weise - aber ein Bild, dass Du heute Abend postest mit 20 verschiedenen Linien und daran dann klar (im Nachhinein!!) abliest, dass es hoch gehen müsste - Respekt oder einfach nur Unsinn ? - Frage nur, warum hast das nicht um 9:45 mal kundgetan, würde solche Bilder glaubhafter machen - im Nachhinein zeichne ich da auch alles und begründe jede !! Richtung ? Ist doch also genauso Unsinn oder Sinn (nehme sich jeder, was er mag) , wie die wilden AK-Einstiege ...
Gestern Abend:
Jetzt müsste es aber auch wirklich jeder verstanden haben ... Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Einige finden immer wieder jemand anderen den sie durch den Kao ziehen können , deshalb ist es besser man hält sich vom Forum fern und macht seine Geschäfte ganz für sich alleine . Auf einen Austausch mit solchen missgünstigen und neidischen Personen lege ich jedenfalls keinen Wert .