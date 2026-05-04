Newcore Gold legt technischen Bericht zur aktualisierten Mineralressourcenschätzung für das Enchi-Goldprojekt in Ghana vor

1. Mai 2026, Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) ) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gol ... -) gibt bekannt, dass es den technischen Bericht zur Untermauerung der aktualisierten, unabhängigen Mineralressourcenschätzung (die „Ressource“) eingereicht hat, die gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) des National Instrument 43-101 für das Enchi-Goldprojekt („Enchi“ oder das „Projekt“) des Unternehmens in Ghana erstellt wurde. Die Ressource wurde von DRA Americas Inc. („DRA“) aus Toronto, Ontario, Kanada, erstellt. Der technische Bericht mit dem Titel „Technical Report Mineral Resource Estimate Update, Enchi Gold Project, Ghana“ ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Die Ressource erweiterte die angezeigte Mineralressource bei Enchi auf 83,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,56 Gramm pro Tonne Gold („g/t Au“), die 1.502.000 Unzen Gold enthalten, sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,49 g/t Au, die 626.000 Unzen Gold enthalten. Die Ressource wird unter Verwendung eines begrenzenden Ressourcen-Tagebaus bei einem Goldpreis von 3.200 US-Dollar pro Unze ausgewiesen und hat ein Gültigkeitsdatum vom 6. Oktober 2025 (unter Einbeziehung der Ergebnisse der bis zum 6. Oktober 2025 abgeschlossenen Bohrungen). Seit Oktober 2025 wurden im Rahmen des Projekts zusätzliche Bohrungen von etwa 12.500 Metern durchgeführt, die nicht in der Ressource enthalten sind. Die angezeigte Mineralressource wird die Grundlage für die der derzeit laufenden Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“), deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 angestrebt wird (siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2026).

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: „Die Vorlage dieses technischen Berichts ist ein wichtiger Schritt, um unser Enchi-Goldprojekt in Ghana zur Vor-Machbarkeitsstudie voranzubringen, deren Fertigstellung bis Ende Juni dieses Jahres planmäßig verläuft. Die aktualisierte Ressource belegt weiterhin das Potenzial von Enchi in Höhe von mehreren Millionen Unzen und untermauert die Möglichkeit, durch Explorations- und Erschließungsaktivitäten in unserem Projekt im Distriktmaßstab, das sich in einer der weltweit führenden Goldabbau-Regionen befindet, weiteren Wert zu erschließen.“

Highlights der Mineralressourcenschätzung bei Enchi

- Die angezeigte Mineralressource hat sich auf 1.502.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,56 g/t Au in 83,6 Millionen Tonnen mehr als verdoppelt.

o Es wurden lediglich 28.000 Meter der in den Jahren 2024 und 2025 im Rahmen des laufenden 60.000-Meter-Bohrprogramms durchgeführten Bohrungen berücksichtigt.

o Die angezeigte Mineralressource bildet die Grundlage für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS), deren Fertigstellung bis Ende Juni 2026 angestrebt wird.

- Zusätzliche abgeleitete Mineralressource von 626.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,48 g/t Au in 40,1 Millionen Tonnen, wobei alle Lagerstätten entlang des Streichs und in der Tiefe für künftiges Ressourcenwachstum offen sind.

Die Ressource umfasst vier durch Tagebaugruben begrenzte Lagerstätten (Sewum, Boin, Nyam, Kwakyekrom), wobei alle Lagerstätten entlang des Streichs und in der Tiefe offen sind und Potenzial für ein Ressourcenwachstum in der flachen Oxid- und Übergangsmineralisierung sowie in der tieferen frischen Mineralisierung bieten.

Die durchschnittliche Tiefe der Tagebaulager beträgt nur 85 Meter, wobei die meisten bisherigen Bohrungen lediglich die flache Mineralisierung bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 125 Metern erprobt haben und nur wenige Bohrungen bis zu einer Tiefe von 200 bis 350 Metern durchgeführt wurden.

- Die Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene in Enchi sind noch weitgehend unerforscht.

o Zukünftiges Potenzial für eine Ressourcenausweitung besteht auf dem gesamten, distriktweiten Landpaket bei Enchi, wobei mehr als 25 Ziele auf dem 248 km2 großen Grundstück identifiziert wurden.

o In Enchi läuft derzeit ein 60.000-Meter-Bohrprogramm. Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich darauf, das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in den hochgradigen Adern innerhalb der frischen Mineralisierung in die Tiefe nachzuweisen und abzugrenzen.

Details zur Mineralressourcenschätzung

Die Ressource baut auf der früheren Mineralressourcenschätzung auf, die 2023 fertiggestellt und veröffentlicht wurde (die „Ressource 2023“), und umfasst etwa 28.000 Meter Infill-Bohrungen im Reverse-Circulation-Verfahren („RC“) sowie 3.450 Meter Diamantbohrungen, die 2024 und 2025 für metallurgische, geotechnische und hydrogeologische Zwecke durchgeführt wurden.

Tabelle 1 – Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi (1)

Zone Klassifizierung Tonnen Au-Gehalt (g/t) Enthaltenes Au (Unzen) Boin Angezeigt 23.477.000 0,73 550.000 Abgeleitet 9.237.000 0,60 178.000 Sewum Angezeigt 41.233.000 0,43 573.000 Abgeleitet 24.246.000 0,39 308.000 Nyam Angezeigt 13.458.000 0,66 287.000 Abgeleitet 5.471.000 0,68 120.000 Kwakyekrom Angezeigt 5.447.000 0,52 92.000 Abgeleitet 1.156.000 0,52 19.000 Gesamt (angezeigt) 83.615.000 0,56 1.502.000 Gesamt (abgeleitet) 40.111.000 0,49 626.000

(1) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

Bei der Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ( „ CIM “ ) befolgt. Das Stichtagsdatum der Ressource ist der 6. Oktober 2025. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und die Summen stimmen aufgrund der Rundung möglicherweise nicht überein. Die Ressourcenmodelle verwendeten eine Kombination aus Ordinary Kriging („OK“) und Inverse Distance Weighting („IDW“) zur Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells, wobei die mineralisierten Zonen durch Drahtgittermodelle definiert und durch Tagebaugrenzen für Sewum, Boin, Nyam und Kwakyekrom begrenzt wurden. Die Validierungen wurden unter Verwendung alternativer Interpolationstechniken für jede Lagerstätte durchgeführt. Die Cutoff-Gehalte für den Tagebau variierten zwischen 0,1 und 0,2 g/t Au, basierend auf den Abbau- und Aufbereitungskosten sowie den Ausbeuten in verschiedenen verwitterten Gesteinsarten. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts wurde ein Goldpreis von 3.200 US-Dollar pro Unze zugrunde gelegt. Für die Oxid- und Übergangsmineralisierung wurde bei der Haufenlaugung eine metallurgische Ausbeute von 85 % und bei der Carbon-in-Leach-Verarbeitung für die unverwitterte Mineralisierung eine Ausbeute von 91,7 % zugrunde gelegt. Bei der Tagebauoptimierung wurden folgende Kosten berücksichtigt: Abbaukosten je nach Mineralisierungstyp von 1,97 US-Dollar/Tonne für Oxid, 2,62 US-Dollar/Tonne für Übergangsmineralisierung und 3,15 US-Dollar/Tonne für frische Mineralisierung; Abraumkosten von 1,64 US-Dollar/Tonne für Oxid, 2,34 US-Dollar/Tonne für Übergangsmineralisierung und 2,87 US-Dollar/Tonne für frische Mineralisierung; Verarbeitungs- und Verwaltungs- und Gemeinkosten von 8,74 US-Dollar/Tonne für Oxid, 8,49 US-Dollar/Tonne für Übergangsmineralisierung und 19,29 US-Dollar/Tonne für Frisches. Die durchschnittlichen Dichten des mineralisierten Materials variierten zwischen 1,53 und 2,15 g/cm³ für Oxid, 1,86 und 2 , 38 g /cm³ für Übergangsgestein und 2,48 und 2,74 g /cm³ für frisches Gestein. Die durchschnittlichen Dichten des Abraums variierten zwischen 1,45 und 1,77 g /cm³ für Oxid, 1,81 und 2,15 g/cm³ für Übergangsgestein und 2,45 und 2 , 74 g /cm³ für frisches Gestein. Die optimierten Grubenwandneigungen variierten je nach Lagerstätte und mineralisiertem Bereich, wobei das Gesamtabraumverhältnis unter Einbeziehung aller Gruben bei 3,35 lag. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, und Schadrac Ibrango, P. Geo, von DRA Americas Inc. in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen („QP“) im Sinne von NI 43-101. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind den QPs nach bestem Wissen keine metallurgischen, ökologischen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, vermarktungsbezogenen, politischen oder sonstigen Risikofaktoren bekannt, die die Schätzung der Mineralressourcen wesentlich beeinflussen könnten.

Weitere Einzelheiten zur Ressource des Projekts sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. März 2026 sowie im technischen Bericht zusammengefasst, der auf der Website von Newcore unter newcoregold.com und im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierte Personen

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde von den unabhängigen qualifizierten Personen Ryan Wilson, P. Geo., Matthew Halliday, P. Geo., und Schadrac Ibrango, P. Geo., von DRA Americas Inc. erstellt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Es handelt sich hierbei um zukunftsgerichtete Aussagen, und es besteht keine Gewissheit, dass eine Mineralressource in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Die Mineralressourcenschätzung basiert auf einer Kombination aus geologischer Modellierung, Geostatistik und konventioneller Blockmodellierung unter Verwendung der Gehaltsschätzverfahren Ordinary Kriging („OK“) und Inverse Distance Weighting („IDW“) für Sewum, Boin, Nyam und Kwakyekrom. Die Validierungen wurden unter Verwendung alternativer Interpolationsverfahren für jede Lagerstätte durchgeführt.

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 13-prozentige Beteiligung mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

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Mal Karwowska | Vizepräsidentin, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

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Die Newcore Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,45 % und einem Kurs von 0,580CAD auf TSX Venture (01. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.