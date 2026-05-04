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    "Project Freedom"

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    Ölpreise fallen durch Trumps Hormus-Plan

    Trumps Militärplan zur Sicherung der Hormus-Route und Signale der Entspannung im Iran-Konflikt lassen die Ölpreise vorerst fallen. Die Details.

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    "Project Freedom" - Ölpreise fallen durch Trumps Hormus-Plan
    Foto: Dall-E

    Die Ölmärkte haben zu Wochenbeginn nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump eine militärisch unterstützte Initiative zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus angekündigt und zugleich Fortschritte in diplomatischen Gesprächen mit dem Iran signalisiert hat.

    Der Preis für Brent fiel zeitweise um 1,9 Prozent auf 106,15 US-Dollar je Barrel. Auch die US-Referenzsorte WTI gab nach und rutschte unter die Marke von 100 US-Dollar.

    "Project Freedom": USA wollen Schifffahrt sichern

    Im Zentrum der Marktbewegung steht Trumps angekündigtes Vorhaben, das unter dem Namen "Project Freedom" firmiert. Ziel sei es, zivile Schiffe aus neutralen Staaten sicher durch die blockierte Straße von Hormus zu geleiten. Die Operation soll bereits am Montag beginnen.

    Der US-Präsident betonte, dass die USA "alle Anstrengungen unternehmen" würden, um betroffene Schiffe und deren Besatzungen sicher aus der Region zu bringen. Details zur konkreten Umsetzung oder zum militärischen Engagement ließ die Regierung jedoch zunächst offen.

    Diplomatische Signale sorgen für Entspannung

    Zusätzlichen Druck auf die Ölpreise übten Trumps Aussagen zu laufenden Gesprächen mit dem Iran aus. Diese verliefen "sehr positiv" und könnten zu einem Ergebnis führen, das "für alle sehr positiv" sei, so der US-Präsident. Konkrete Details nannte er nicht, doch allein die Aussicht auf eine diplomatische Lösung ließ die Risikoprämien am Ölmarkt sinken.

    Gleichzeitig warnte Trump den Iran vor möglichen militärischen Konsequenzen, sollte Teheran die geplante Schifffahrtsmission behindern.

    Rezessionsrisiko bei weiter steigenden Preisen

    Trotz der aktuellen Korrektur bleiben die Ölpreise auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn hat sich Brent um rund 74 Prozent verteuert. Experten warnen vor den makroökonomischen Folgen eines anhaltend hohen Preisniveaus.

    Gaurav Ganguly, Chefökonom für internationale Märkte bei Moody’s Analytics, erklärte, dass bereits ein nachhaltiger Brent-Preis von etwa 125 US-Dollar ausreichen könnte, um die Weltwirtschaft in eine Rezession zu treiben. "Es braucht nicht mehr viel, um die globale Konjunktur ins Wanken zu bringen", sagte er.

     

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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