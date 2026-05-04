Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 93,16€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,85 %.
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Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|82,00Euro
|-5,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|+3,63 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|14.04.2026
|BARCLAYS
|86,00CHF
|+8,68 %
|17.04.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+13,74 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-6,48 %
|23.04.2026
|RBC
|82,00CHF
|+3,63 %
|23.04.2026
|RBC
|84,00CHF
|+6,15 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|86,00CHF
|+8,68 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|80,00CHF
|+1,10 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+13,74 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+13,74 %
|23.04.2026
|UBS
|80,00CHF
|+1,10 %
|23.04.2026
|BERENBERG
|100,00CHF
|+26,37 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|95,00CHF
|+20,05 %
|24.04.2026
|BARCLAYS
|86,00CHF
|+8,68 %
|26.04.2026
+0,16 %
-1,91 %
+2,06 %
+4,05 %
-7,88 %
-27,32 %
-12,31 %
+35,28 %
+5.950,35 %
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