Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 19,18€. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,90 %.
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Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|21,00Euro
|+11,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+6,24 %
|-
|UBS
|19,00EUR
|+0,93 %
|13.04.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|+0,93 %
|27.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|18,00EUR
|-4,38 %
|28.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|18,00EUR
|-4,38 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|+0,93 %
|28.04.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-9,69 %
|28.04.2026
|JPMORGAN
|21,00EUR
|+11,55 %
|28.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|18,00EUR
|-4,38 %
|31.03.2026
|JPMORGAN
|21,00EUR
|+11,55 %
|31.03.2026
-0,03 %
+0,88 %
-4,74 %
+5,00 %
+22,18 %
+56,36 %
+85,61 %
+137,10 %
+1.256,73 %
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