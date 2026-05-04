Aktie kaufen oder verkaufen
NanoRepro Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur NanoRepro Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die NanoRepro Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NanoRepro Aktie mit kaufen ein.
Analysten und Kursziele für die NanoRepro Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
+2,61 %
+0,66 %
+5,92 %
+2,70 %
+8,57 %
-34,48 %
-83,78 %
+54,82 %
-85,56 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte