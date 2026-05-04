freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 31,40€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,44 %.