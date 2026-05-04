Aktie kaufen oder verkaufen
freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 31,40€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,44 %.
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Analysten und Kursziele für die freenet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|33,00Euro
|+21,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+21,32 %
|-
|BERENBERG
|31,00EUR
|+13,97 %
|10.04.2026
|BARCLAYS
|30,00EUR
|+10,29 %
|14.04.2026
|BARCLAYS
|30,00EUR
|+10,29 %
|15.04.2026
+0,37 %
+0,59 %
+0,74 %
-11,27 %
-26,89 %
+6,28 %
+34,64 %
+1,15 %
+54,88 %
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