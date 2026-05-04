Aktie kaufen oder verkaufen
Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Brenntag SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Brenntag Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Brenntag Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 58,00€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,51 %.
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Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|60,00Euro
|-3,29 %
|-
|BARCLAYS
|42,00EUR
|-32,30 %
|01.04.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|-8,12 %
|10.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|71,00EUR
|+14,44 %
|15.04.2026
|UBS
|60,00EUR
|-3,29 %
|29.04.2026
-0,32 %
+3,64 %
+8,89 %
+20,44 %
+5,05 %
-16,22 %
-17,60 %
+20,74 %
+260,46 %
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