Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Brenntag Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Brenntag Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 58,00€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,51 %.