Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 9 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 373,62€. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,40 %.