Aktie kaufen oder verkaufen
Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 9 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 373,62€. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,40 %.
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Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|475,00US-Dollar
|+21,54 %
|-
|Analyst
|500,00US-Dollar
|+27,94 %
|-
|JPMorgan
|145,00US-Dollar
|-62,90 %
|-
|Barclays Capital
|360,00US-Dollar
|-7,89 %
|-
|Deutsche Bank
|465,00US-Dollar
|+18,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|465,00USD
|+18,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|465,00USD
|+18,98 %
|-
|RBC
|500,00USD
|+27,94 %
|02.04.2026
|JPMORGAN
|145,00USD
|-62,90 %
|06.04.2026
|UBS
|352,00USD
|-9,93 %
|14.04.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|-7,89 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|-7,89 %
|16.04.2026
|JEFFERIES
|350,00USD
|-10,44 %
|19.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|22.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|375,00USD
|-4,05 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|350,00USD
|-10,44 %
|22.04.2026
|RBC
|475,00USD
|+21,54 %
|22.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.04.2026
|JPMORGAN
|145,00USD
|-62,90 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|-7,89 %
|23.04.2026
|UBS
|364,00USD
|-6,86 %
|23.04.2026
|RBC
|475,00USD
|+21,54 %
|24.04.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|-7,89 %
|28.04.2026
+2,77 %
+4,36 %
+10,50 %
-5,88 %
+32,30 %
+128,64 %
+76,96 %
+65,50 %
+31.819,77 %
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