adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 207,73€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,67 %.