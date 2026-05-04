Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 207,73€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,67 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|165,00Euro
|+11,73 %
|-
|Bernstein
|245,00Euro
|+65,90 %
|-
|UBS
|219,00Euro
|+48,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+35,43 %
|-
|UBS
|219,00EUR
|+48,30 %
|01.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+65,90 %
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+65,90 %
|26.04.2026
|RBC
|160,00EUR
|+8,35 %
|29.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|165,00EUR
|+11,73 %
|29.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+65,90 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+28,66 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+28,66 %
|29.04.2026
|UBS
|219,00EUR
|+48,30 %
|29.04.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+28,66 %
|30.04.2026
|UBS
|219,00EUR
|+48,30 %
|30.04.2026
+0,34 %
+7,62 %
+9,17 %
-0,60 %
-28,83 %
-4,92 %
-43,19 %
+30,73 %
+1.483,97 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte