Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 16,65€. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,68 %.