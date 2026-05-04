Aktie kaufen oder verkaufen
Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Jonathan Brady - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 16,65€. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,68 %.
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Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|15,00GBP
|+25,92 %
|06.04.2026
|UBS
|15,00GBP
|+25,92 %
|09.04.2026
|JEFFERIES
|15,00GBP
|+25,92 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|15,00GBP
|+25,92 %
|22.04.2026
|UBS
|14,00GBP
|+17,53 %
|23.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00GBP
|-7,66 %
|27.04.2026
|RBC
|16,00GBP
|+34,32 %
|30.04.2026
|UBS
|14,00GBP
|+17,53 %
|30.04.2026
+1,26 %
+6,25 %
+1,91 %
-5,17 %
+49,11 %
+706,75 %
+1.036,95 %
+385,75 %
+462,78 %
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