Aktie kaufen oder verkaufen
K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: K+S Aktiengesellschaft
Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 11,60€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -27,16 %.
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Analysten und Kursziele für die K+S Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|11,00Euro
|-30,93 %
|-
|DZ Bank
|15,00Euro
|-5,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-37,21 %
|-
|BERENBERG
|11,00EUR
|-30,93 %
|17.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.04.2026
|JEFFERIES
|11,00EUR
|-30,93 %
|22.04.2026
-0,69 %
-0,69 %
-4,17 %
+13,14 %
+2,92 %
-11,09 %
+68,19 %
-27,73 %
+850,21 %
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