easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 72,13€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.653,71 %.