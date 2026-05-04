Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 72,13€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.653,71 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|415,00Euro
|+9.989,96 %
|-
|Deutsche Bank
|340,00Euro
|+8.166,47 %
|-
|JPMorgan
|340,00Euro
|+8.166,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00GBP
|-15,51 %
|-
|BARCLAYS
|5,00GBP
|+40,82 %
|12.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|+12,66 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-15,51 %
|14.04.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00GBP
|-15,51 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-15,51 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-15,51 %
|16.04.2026
|BARCLAYS
|5,00GBP
|+40,82 %
|16.04.2026
|RBC
|4,00GBP
|+12,66 %
|16.04.2026
|RBC
|4,00GBP
|+12,66 %
|16.04.2026
|UBS
|6,00GBP
|+68,99 %
|19.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|+12,66 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|+12,66 %
|24.04.2026
+2,50 %
-3,01 %
-1,81 %
-27,99 %
-32,51 %
-24,78 %
-60,18 %
-73,69 %
-42,21 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte