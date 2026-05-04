Meta Platforms (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Meta Platforms (A) Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Meta Platforms (A) Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Meta Platforms (A) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Meta Platforms (A) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (A) Aktie beträgt 788,54€. Die Meta Platforms (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,54 %.