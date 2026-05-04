Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 16,33€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,90 %.
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Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|15,00Euro
|-15,42 %
|-
|Analyst
|15,00Euro
|-15,42 %
|-
|Goldman Sachs
|20,00Euro
|+12,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|15,00EUR
|-15,42 %
|-
|BARCLAYS
|17,00EUR
|-4,14 %
|01.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|20,00EUR
|+12,77 %
|02.04.2026
|JEFFERIES
|15,00EUR
|-15,42 %
|10.04.2026
|JEFFERIES
|15,00EUR
|-15,42 %
|17.04.2026
|BERENBERG
|15,00EUR
|-15,42 %
|21.04.2026
+1,69 %
+1,20 %
+7,01 %
+33,38 %
-10,83 %
-8,00 %
-39,78 %
-36,56 %
-45,53 %
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