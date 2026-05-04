Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 16,33€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,90 %.