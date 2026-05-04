ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.

21 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 1,53 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,67 %.