Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
21 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 1,53 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,67 %.
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Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|1,30 Tsd.Euro
|+6,06 %
|-
|Bernstein
|1,70 Tsd.Euro
|+38,70 %
|-
|JPMorgan
|1,52 Tsd.Euro
|+23,60 %
|-
|JPMorgan
|1,52 Tsd.Euro
|+23,60 %
|-
|UBS
|1,60 Tsd.Euro
|+30,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,60 Tsd.EUR
|+30,54 %
|-
|JPMORGAN
|1,52 Tsd.EUR
|+23,60 %
|-
|BARCLAYS
|1,50 Tsd.EUR
|+22,38 %
|01.04.2026
|UBS
|1,50 Tsd.EUR
|+22,38 %
|03.04.2026
|JEFFERIES
|1,26 Tsd.EUR
|+2,80 %
|07.04.2026
|UBS
|1,50 Tsd.EUR
|+22,38 %
|10.04.2026
|JPMORGAN
|1,52 Tsd.EUR
|+23,60 %
|13.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.04.2026
|BARCLAYS
|1,50 Tsd.EUR
|+22,38 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|1,58 Tsd.EUR
|+28,50 %
|15.04.2026
|BERENBERG
|1,57 Tsd.EUR
|+28,09 %
|15.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,45 Tsd.EUR
|+18,30 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|1,52 Tsd.EUR
|+23,60 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|1,52 Tsd.EUR
|+23,60 %
|15.04.2026
|UBS
|1,50 Tsd.EUR
|+22,38 %
|15.04.2026
|UBS
|1,60 Tsd.EUR
|+30,54 %
|15.04.2026
|UBS
|1,60 Tsd.EUR
|+30,54 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,70 Tsd.EUR
|+38,70 %
|23.04.2026
|UBS
|1,60 Tsd.EUR
|+30,54 %
|23.04.2026
-0,33 %
-2,20 %
+8,95 %
+4,49 %
+102,60 %
+113,69 %
+121,83 %
+1.402,96 %
+4.538,20 %
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