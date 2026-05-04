Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 42,00€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Commerzbank
|-
|-
|-
|Commerzbank
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|42,00Euro
|+19,39 %
|-
|Commerzbank
|43,00Euro
|+22,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+13,70 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|09.04.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+19,39 %
|20.04.2026
|RBC
|43,00EUR
|+22,23 %
|21.04.2026
+0,11 %
+2,32 %
+12,13 %
-1,59 %
+49,51 %
+266,79 %
+533,87 %
+376,13 %
-61,81 %
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