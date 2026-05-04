Aktie kaufen oder verkaufen
T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 259,88€. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,55 %.
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Analysten und Kursziele für die T-Mobile US Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|245,00US-Dollar
|+24,96 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00USD
|+24,96 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|300,00USD
|+53,01 %
|22.04.2026
|BARCLAYS
|245,00USD
|+24,96 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|224,00USD
|+14,25 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|245,00USD
|+24,96 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|275,00USD
|+40,26 %
|29.04.2026
|UBS
|300,00USD
|+53,01 %
|29.04.2026
+0,40 %
+2,93 %
-3,31 %
-0,10 %
-23,55 %
+32,29 %
+54,03 %
+382,72 %
+1.260,07 %
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