T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 259,88€. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,55 %.