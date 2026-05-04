Aktie kaufen oder verkaufen
Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 63,58€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,51 %.
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Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|50,00Euro
|+12,85 %
|-
|UBS
|68,00Euro
|+53,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|+46,71 %
|-
|JPMORGAN
|71,00EUR
|+60,25 %
|02.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|63,00EUR
|+42,20 %
|06.04.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+12,85 %
|09.04.2026
|UBS
|68,00EUR
|+53,48 %
|15.04.2026
|JEFFERIES
|56,00EUR
|+26,40 %
|30.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|63,00EUR
|+42,20 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|71,00EUR
|+60,25 %
|30.04.2026
|UBS
|68,00EUR
|+53,48 %
|30.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|70,00EUR
|+58,00 %
|30.04.2026
+0,18 %
+0,89 %
+5,30 %
-25,85 %
+14,90 %
+16,41 %
-47,00 %
-7,54 %
+50,51 %
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