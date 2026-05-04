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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CIE Financiere Richemont Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CIE Financiere Richemont Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CIE Financiere Richemont Aktie beträgt 192,13. Die CIE Financiere Richemont Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,44 %.

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    Analysten und Kursziele für die CIE Financiere Richemont Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 165,00CHF +11,03 % 01.04.2026
    BERENBERG 150,00CHF +0,94 % 10.04.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 200,00CHF +34,59 % 16.04.2026
    RBC 165,00CHF +11,03 % 21.04.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 200,00CHF +34,59 % 28.04.2026

    CIE Financiere Richemont

    -0,06 %
    -0,70 %
    +5,00 %
    -1,14 %
    +3,61 %
    +7,06 %
    +88,16 %
    +188,78 %
    +659,37 %
    ISIN:CH0210483332WKN:A1W5CV
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