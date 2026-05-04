Aktie kaufen oder verkaufen
Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Bodo Marks - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 30,50€. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,48 %.
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Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+65,80 %
|-
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+51,59 %
|16.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00EUR
|+18,43 %
|17.04.2026
|RBC
|30,00EUR
|+42,11 %
|19.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|26.04.2026
+1,13 %
-4,65 %
+0,48 %
-2,04 %
-34,85 %
-40,15 %
-75,50 %
-25,27 %
-7,60 %
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