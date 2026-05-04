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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
    Foto: Zur Rose Group AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 6,55. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,59 %.

    Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 4,00CHF -43,73 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 5,00CHF -29,66 % -
    UBS 3,00CHF -57,80 % 16.04.2026
    BARCLAYS 6,00CHF -15,59 % 16.04.2026
    JEFFERIES 12,00CHF +68,82 % 16.04.2026
    UBS 4,00CHF -43,73 % 20.04.2026
    BARCLAYS 8,00CHF +12,54 % 21.04.2026

    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +1,93 %
    +1,30 %
    +43,53 %
    +27,20 %
    -3,41 %
    -31,22 %
    -91,44 %
    -83,20 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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