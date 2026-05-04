UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 42,43€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,17 %.