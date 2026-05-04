Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 42,43€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,17 %.
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Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|37,00Euro
|-1,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00CHF
|+13,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00CHF
|+13,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00CHF
|+13,55 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|39,00CHF
|+13,55 %
|02.04.2026
|RBC
|37,00CHF
|+7,73 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|43,00CHF
|+25,20 %
|08.04.2026
|BARCLAYS
|34,00CHF
|-1,01 %
|20.04.2026
|BARCLAYS
|34,00CHF
|-1,01 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|43,00CHF
|+25,20 %
|22.04.2026
|RBC
|37,00CHF
|+7,73 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|55,00CHF
|+60,13 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|34,00CHF
|-1,01 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|35,00CHF
|+1,90 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|43,00CHF
|+25,20 %
|29.04.2026
|RBC
|37,00CHF
|+7,73 %
|29.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.04.2026
-0,33 %
+6,30 %
+9,77 %
-6,92 %
+39,02 %
+115,92 %
+195,25 %
+175,84 %
+67,55 %
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