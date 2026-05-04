Aktie kaufen oder verkaufen
Ernst Russ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ernst Russ Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Ernst Russ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ernst Russ Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ernst Russ Aktie beträgt 12,00€. Die Ernst Russ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,06 %.
Analysten und Kursziele für die Ernst Russ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
|12,00Euro
|+44,06 %
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|Analyst
|12,00Euro
|+44,06 %
|-
+1,68 %
+4,40 %
+17,96 %
+14,78 %
+52,50 %
+73,05 %
+241,60 %
+896,50 %
-63,45 %
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