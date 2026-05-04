Ernst Russ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ernst Russ Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Ernst Russ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ernst Russ Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ernst Russ Aktie beträgt 12,00€. Die Ernst Russ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,06 %.