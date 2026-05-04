Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 407,75€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,05 %.
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Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+57,99 %
|-
|UBS
|-
|-
|01.04.2026
|BERENBERG
|381,00EUR
|+30,86 %
|01.04.2026
|RBC
|430,00EUR
|+47,69 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|31.03.2026
|BARCLAYS
|360,00EUR
|+23,65 %
|31.03.2026
-1,66 %
-2,45 %
-0,68 %
+4,76 %
-27,75 %
+16,15 %
+61,36 %
+664,03 %
+498,40 %
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