Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 407,75€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,05 %.