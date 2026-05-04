Valeo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Valeo Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Valeo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Valeo Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Valeo Aktie beträgt 13,50€. Die Valeo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,49 %.