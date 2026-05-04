Aktie kaufen oder verkaufen
Valeo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Longfin Media - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Valeo Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Valeo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Valeo Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Valeo Aktie beträgt 13,50€. Die Valeo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,49 %.
Analysten und Kursziele für die Valeo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00EUR
|+21,81 %
|-
|UBS
|11,00EUR
|+3,07 %
|08.04.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+3,07 %
|13.04.2026
|UBS
|11,00EUR
|+3,07 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|22,00EUR
|+106,14 %
|23.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|13,00EUR
|+21,81 %
|28.04.2026
+0,75 %
-0,33 %
+2,65 %
-12,44 %
+20,70 %
-37,29 %
-60,55 %
-76,86 %
-88,22 %
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