Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 39,50€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,39 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|47,00EUR
|+17,34 %
|01.04.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|-2,63 %
|09.04.2026
|UBS
|42,00EUR
|+4,86 %
|10.04.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-40,08 %
|15.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-5,13 %
|17.04.2026
