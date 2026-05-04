Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
8 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 77,11€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,81 %.
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|-2,11 %
|-
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+13,42 %
|02.04.2026
|UBS
|75,00EUR
|+16,53 %
|02.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|83,00EUR
|+28,96 %
|07.04.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+16,53 %
|09.04.2026
|JEFFERIES
|73,00EUR
|+13,42 %
|10.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|87,00EUR
|+35,18 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|87,00EUR
|+35,18 %
|27.04.2026
|UBS
|78,00EUR
|+21,19 %
|27.04.2026
