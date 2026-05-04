Aktie kaufen oder verkaufen
flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 41,56€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,02 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|32,00Euro
|+4,75 %
|-
|Berenberg Bank
|45,00Euro
|+47,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+40,75 %
|-
|BERENBERG
|42,00EUR
|+37,48 %
|08.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|47,00EUR
|+53,85 %
|08.04.2026
|UBS
|45,00EUR
|+47,30 %
|13.04.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+4,75 %
|22.04.2026
|UBS
|43,00EUR
|+40,75 %
|23.04.2026
|BERENBERG
|45,00EUR
|+47,30 %
|27.04.2026
+0,92 %
-1,23 %
+1,93 %
-26,06 %
+29,36 %
+219,54 %
+14,96 %
+602,99 %
+2.644,89 %
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