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    Stabilus SE: Trotz Automobil- und Währungsschwäche stabile EBIT-Marge Q2 2026

    Stabilus trotzt Gegenwind: Trotz rückläufiger Umsätze im Q2 2026 behauptet der Konzern seine Marge, senkt Kosten konsequent und hält an seiner Jahresprognose fest.

    Stabilus SE: Trotz Automobil- und Währungsschwäche stabile EBIT-Marge Q2 2026
    Foto: Stabilus SE
    • Der Umsatz von Stabilus lag im Q2 2026 bei 304,9 Mio. €, was einen Rückgang von 9,8% im Vergleich zum Vorjahr darstellt, hauptsächlich aufgrund signifikanter Währungseffekte und schwacher Automobilmärkte.
    • Trotz Umsatzrückgang blieb die bereinigte EBIT-Marge stabil bei 11,2%, was auf hohe Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen zurückzuführen ist.
    • Das Unternehmen reduzierte im Q2 2026 seine F&E-, Vertriebs- und Verwaltungskosten um 7,6 Mio. €, was die Profitabilität unterstützte.
    • Die Region EMEA konnte den Umsatz stabil halten und die Marge auf 11,2% steigern, während die Regionen APAC und Americas von Umsatzrückgängen und Währungseffekten betroffen waren.
    • Das Transformationsprogramm läuft planmäßig, mit ersten Einsparungen von 14,3 Mio. € im ersten Halbjahr 2026 und zukünftigen Einsparzielen von bis zu 32 Mio. € jährlich ab 2028.
    • Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Stabilus die Prognose eines Umsatzes von 1,1 bis 1,3 Mrd. €, einer bereinigten EBIT-Marge von 10-12% und einem bereinigten FCF von 80 bis 110 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenbericht H1 GJ2026, bei Stabilus ist am 04.05.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.879,71PKT (+1,63 %).


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