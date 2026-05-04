JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu ging am Freitag auf die Auslieferungen vom April und die Neuaufträge ein. Derweil habe Konkurrent Airbus sein Auslieferungsziel für das Gesamtjahr bestätigt./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 227,4EUR auf NYSE (02. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

