UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones resümierte am Donnerstag den Bericht des Stahlkonzerns zum ersten Quartal. Die Signale für das zweite Quartal seien positiv gewesen. Der Protektionismus der EU dürfte sich dann bei den Preisen bemerkbar machen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 49,17EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was einem Rückgang von -8,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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