UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones resümierte am Donnerstag den Bericht des Stahlkonzerns zum ersten Quartal. Die Signale für das zweite Quartal seien positiv gewesen. Der Protektionismus der EU dürfte sich dann bei den Preisen bemerkbar machen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 49,17EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
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