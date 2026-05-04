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    Übernahmedeal?

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    GameStop legt 56-Milliarden-Dollar-Gebot für eBay vor

    GameStop hat ein milliardenschweres Übernahmeangebot für eBay vorgelegt und treibt die Aktie damit zweistellig nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Übernahmedeal? - GameStop legt 56-Milliarden-Dollar-Gebot für eBay vor
    Foto: Dall-E

    GameStop bietet 125 US-Dollar je eBay-Aktie – je zur Hälfte in bar und in eigenen Aktien. Das entspricht einer Prämie von rund 46 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 4. Februar 2026, dem Zeitpunkt, an dem GameStop begann, eine Beteiligung aufzubauen. Selbst gemessen am jüngsten Schlusskurs liegt der Aufschlag noch bei etwa 20 Prozent.

    Damit bewertet GameStop den E-Commerce-Konzern mit rund 55,5 Milliarden US-Dollar. Die geplante Übernahme wäre außergewöhnlich, denn eBay ist derzeit fast viermal so viel wert wie GameStop.

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    Die Märkte reagierten prompt: Die eBay-Aktie legte nachbörslich um 11,8 Prozent auf 116,35 US-Dollar zu. Auch die GameStop-Aktie schloss zunächst 6,3 Prozent im Plus und stieg nachbörslich um weitere 4 Prozent auf 27,61 US-Dollar.

    Finanzierung: Milliarden aus eigener Kasse und Fremdkapital

    Zur Finanzierung des Deals plant GameStop eine Kombination aus vorhandenen liquiden Mitteln – rund 9,4 Milliarden US-Dollar – sowie externer Finanzierung. Eine verlässliche Finanzierungszusage von TD Securities über bis zu 20 Milliarden US-Dollar liegt bereits vor. Darüber hinaus könnten externe Investoren, darunter Staatsfonds, eingebunden werden.

    GameStop hat zudem bereits eine wirtschaftliche Beteiligung von rund 5 Prozent an eBay aufgebaut, unter anderem über Derivate und Aktien.

    CEO Ryan Cohen setzt auf Konfrontation

    Hinter dem Vorstoß steht GameStop-CEO Ryan Cohen. In einem Schreiben an den eBay-Vorstand machte er deutlich, dass er notfalls bereit sei, den Deal direkt den Aktionären vorzulegen.

    "eBay sollte – und wird – deutlich mehr wert sein", erklärte Cohen. Sein Ziel: den Online-Marktplatz zu einem Unternehmen mit einer Bewertung im dreistelligen Milliardenbereich auszubauen.

    Strategische Vision: Angriff auf Amazon

    Cohen sieht in einer Fusion erhebliches Potenzial. Durch Kostensenkungen von jährlich rund 2 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwölf Monaten sowie operative Synergien soll die Profitabilität deutlich steigen. Gleichzeitig könnten GameStops rund 1.600 Filialen in den USA als physische Infrastruktur für eBay dienen – etwa für Logistik, Authentifizierung oder Live-Commerce.

    Langfristig zielt die Strategie auf einen ernsthaften Wettbewerb mit Amazon ab. "Das kombinierte Unternehmen könnte ein legitimer Konkurrent werden", so Cohen.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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