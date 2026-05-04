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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 19 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 19 / 2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 19 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Mai 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 19 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    BASF
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    +6,66 % 04.05.
    RWE
    - 04.05.
    Continental
    +3,51 % 04.05.
    Blackstone
    +2,52 % 04.05.
    Citigroup
    +3,64 % 04.05.
    Knorr-Bremse
    +2,35 % 04.05.
    DANONE
    +3,53 % 04.05.
    SCOR
    +6,60 % 04.05.
    Kinder Morgan Registered (P)
    +5,65 % 04.05.
    HELLA
    +0,85 % 04.05.
    Italmobiliare
    +8,68 % 04.05.
    Carrier Global Corporation
    +1,21 % 04.05.
    UCB
    +0,76 % 04.05.
    Tikehau Capital SCA
    +3,41 % 04.05.
    Hexcel Corporation
    +0,93 % 04.05.
    Metropole Television
    +8,43 % 04.05.
    Mercialys
    +8,87 % 04.05.
    Mid Penn Bancorp
    +3,29 % 04.05.
    Vastned Belgium
    +12,71 % 04.05.
    Schibsted ASA (B)
    +25,01 % 04.05.
    Five Star Bancorp
    +3,13 % 04.05.
    Peoples Bancorp
    +5,27 % 04.05.
    Esprinet
    - 04.05.
    Selvaag Bolig
    +2,90 % 04.05.
    Sanofi
    +3,99 % 05.05.
    Umicore
    +4,86 % 05.05.
    EssilorLuxottica
    +1,96 % 05.05.
    Texas Instruments
    +2,80 % 05.05.
    Baker Hughes Company Registered (A)
    +2,54 % 05.05.
    Alcon
    +0,32 % 05.05.
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 05.05.
    IMCD
    +1,52 % 05.05.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 05.05.
    Synchrony Financial
    +2,21 % 05.05.
    Hexpol (B)
    +4,71 % 05.05.
    Sanofi
    +3,99 % 05.05.
    Banque Cantonale Vaudoise
    +4,31 % 05.05.
    Barco
    +3,56 % 05.05.
    Byline Bancorp
    +1,50 % 05.05.
    Civista Bancshares
    +3,95 % 05.05.
    Old National Bancorp Depositary Shs (A)
    - 05.05.
    Old National Bancorp Depositary Shs (C)
    - 05.05.
    SAP
    +1,25 % 06.05.
    DHL Group
    +4,62 % 06.05.
    EQT
    +1,77 % 06.05.
    H & M Hennes & Mauritz (B)
    +3,91 % 06.05.
    Accelleron Industries
    +4,61 % 06.05.
    Weatherford International
    - 06.05.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 06.05.
    First Business Financial Services
    +3,11 % 06.05.
    Northfield Bancorp
    +4,82 % 06.05.
    Deutsche Post
    +4,62 % 06.05.
    Lagardere
    +3,16 % 06.05.
    Kearny Financial
    +6,19 % 06.05.
    NB Bancorp
    - 06.05.
    Nyfosa Registered
    - 06.05.
    Daimler Truck Holding
    +4,62 % 07.05.
    Hannover Rueck
    +3,08 % 07.05.
    Glencore
    +2,33 % 07.05.
    Symrise
    +1,08 % 07.05.
    Norwegian Air Shuttle
    - 07.05.
    FUCHS Pref
    +2,53 % 07.05.
    Hochschild Mining
    - 07.05.
    Anheuser-Busch InBev
    +1,46 % 07.05.
    Stadler Rail
    +3,15 % 07.05.
    RELX
    +1,77 % 07.05.
    Admiral Group
    +4,30 % 07.05.
    D.R. Horton
    +0,81 % 07.05.
    Veidekke
    +6,71 % 07.05.
    Silicon Motion Technology Corporation
    +3,46 % 07.05.
    FirstEnergy
    +4,17 % 07.05.
    Easterly Government Properties
    +8,45 % 07.05.
    ME Group International
    +4,15 % 07.05.
    Supermarket Income REIT
    +7,78 % 07.05.
    J D Wetherspoon
    - 07.05.
    FS Bancorp
    +2,84 % 07.05.
    Enquest
    - 07.05.
    Loomis
    +4,83 % 07.05.
    RELX
    +1,77 % 07.05.
    Anheuser-Busch InBev
    +1,46 % 07.05.
    Epiroc Registered (A)
    +1,77 % 07.05.
    Brookfield Real Assets Income Fund of Benef. Interest
    +10,73 % 07.05.
    The Property Franchise Group
    +3,85 % 07.05.
    Inchcape
    +4,45 % 07.05.
    OP Bancorp
    +4,14 % 07.05.
    James Halstead
    +3,98 % 07.05.
    Clarkson
    +2,61 % 07.05.
    A G Barr
    +2,56 % 07.05.
    Franchise Brands
    +1,58 % 07.05.
    GCP Infrastructure Investments Ltd
    +9,55 % 07.05.
    CVC Income & Growth Limited
    +8,98 % 07.05.
    Coats Group
    +2,49 % 07.05.
    CVC Income & Growth Limited
    +9,15 % 07.05.
    Ibstock
    +3,17 % 07.05.
    The North American Income Trust
    +5,38 % 07.05.
    Dunedin Income Growth Investment Trust
    +4,93 % 07.05.
    Epiroc (A) (A)
    +1,77 % 07.05.
    Allianz
    +5,04 % 08.05.
    adidas
    +0,31 % 08.05.
    Pfizer
    +6,04 % 08.05.
    MTU Aero Engines
    +0,85 % 08.05.
    IBM
    +3,53 % 08.05.
    Walmart
    +1,51 % 08.05.
    Renault
    +3,75 % 08.05.
    Norsk Hydro
    +3,57 % 08.05.
    Talanx
    +3,27 % 08.05.
    Eaton
    +1,23 % 08.05.
    Sociedad Quimica y Minera de Chile SOQUIMICH Pfd Shs (B) (Spons. ADR)
    +1,20 % 08.05.
    Bankwell Financial Group
    +3,03 % 08.05.
    Charles Schwab
    +1,47 % 08.05.
    Kuehne + Nagel International
    +0,70 % 08.05.
    Investor Registered (B)
    +1,68 % 08.05.
    Sonoco Products
    +3,86 % 08.05.
    Avolta
    +1,85 % 08.05.
    Lamb Weston Holdings
    +1,37 % 08.05.
    CA-Immobilien-Anlagen
    +2,60 % 08.05.
    CMS Energy
    +3,28 % 08.05.
    Norfolk Southern
    +2,25 % 08.05.
    Black Stone Minerals
    +10,23 % 08.05.
    WSFS Financial
    +1,25 % 08.05.
    Oil-Dri of America
    +1,77 % 08.05.
    Universal Insurance Holdings
    +3,15 % 08.05.
    Richardson Electronics
    +2,21 % 08.05.
    Biogaia
    +5,36 % 08.05.
    Primis Financial
    +3,42 % 08.05.

    Die Dividendenrenditen in der KW 19 / 2026 reichen von +0,31 % bei adidas bis +25,01 % bei der Schibsted ASA (B) Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 19 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 19 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Mai 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Mai, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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