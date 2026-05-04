Evotec kündigt ersten Dermatologie-Kandidaten aus Almirall-Partnerschaft an
Evotec und Almirall melden einen schnellen Durchbruch in der Dermatologie: Ein neuer präklinischer Kandidat gegen entzündliche Hauterkrankungen entsteht dank KI-gestützter Forschung.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec hat einen präklinischen Entwicklungskandidaten aus der Dermatologie-Kooperation mit Almirall ausgewählt
- Das Programm wurde in nur zwei Jahren von ersten Wirkstoff-Leads bis zum präklinischen Kandidaten entwickelt, deutlich schneller als branchenüblich
- Die Zusammenarbeit nutzt Evotecs KI-/ML-gestützte Plattformen für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung, was die Effizienz erhöht
- Ziel des Programms ist die Entwicklung neuer Therapien für immunbedingte entzündliche Hautkrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf
- Evotec unterstützt das Programm bis zur IND-Einreichung über die INDiGO-Plattform, um einen reibungslosen Übergang in die klinische Entwicklung zu gewährleisten
- Die Kooperation zwischen Evotec und Almirall wurde im Mai 2022 vereinbart und umfasst Forschungs- und erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 230 Mio. Euro sowie Umsatzbeteiligungen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,69 % im Plus.
20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,2475EUR das entspricht einem Minus von -0,52 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.879,71PKT (+1,63 %).
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