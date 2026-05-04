Evotec kündigt ersten Dermatologie-Kandidaten aus Almirall-Partnerschaft an

Evotec hat einen präklinischen Entwicklungskandidaten aus der Dermatologie-Kooperation mit Almirall ausgewählt

Das Programm wurde in nur zwei Jahren von ersten Wirkstoff-Leads bis zum präklinischen Kandidaten entwickelt, deutlich schneller als branchenüblich

Die Zusammenarbeit nutzt Evotecs KI-/ML-gestützte Plattformen für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung, was die Effizienz erhöht

Ziel des Programms ist die Entwicklung neuer Therapien für immunbedingte entzündliche Hautkrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf

Evotec unterstützt das Programm bis zur IND-Einreichung über die INDiGO-Plattform, um einen reibungslosen Übergang in die klinische Entwicklung zu gewährleisten

Die Kooperation zwischen Evotec und Almirall wurde im Mai 2022 vereinbart und umfasst Forschungs- und erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 230 Mio. Euro sowie Umsatzbeteiligungen

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.

Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,69 % im Plus.

20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,2475EUR das entspricht einem Minus von -0,52 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.879,71PKT (+1,63 %).





