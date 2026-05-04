Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 373,5 auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,53 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 197,47 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 399,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 323,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -11,17 %/+23,76 % bedeutet.