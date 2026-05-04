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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel L'Oréal 326 auf 323 Euro
    • Einstufung bleibt Underperform laut Jefferies
    • Zweijahreswachstum rund 4,5 Prozent ohne Dynamik
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 326 auf 323 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes resümierte am Freitag den Quartalsbericht der Franzosen. Er sieht den Konzern weiter "durch eine Zweijahreslinse", um Quartalsschwankungen zu glätten. Auf wirklich vergleichbarer Basis habe das Zweijahreswachstum in den vergangenen Quartalen bei etwa 4,5 Prozent gelegen. Damit liege man zwar mit an der Spitze der Konsumgüterbranche, erfülle aber nicht den Anspruch der aktuellen Aktienbewertung. Mit mehr Dynamik rechnet Hayes aber zunächst nicht./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 373,5 auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 197,47 Mrd..

    L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 399,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 323,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -11,17 %/+23,76 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 323 Euro




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