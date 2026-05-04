McLaren Minerals - Riesiges Titan-Projekt mit starkem Upside

McLaren Minerals Limited (ASX: MML / WKN A40XP1) könnte eine jener seltenen Rohstoffgeschichten darstellen, bei denen der Markt den wahren Wert des Projekts noch nicht erkannt hat. Während das weltweite Angebot an Titandioxid-Rohstoffen und Zirkon zunehmend knapper wird, hat das Unternehmen die Explorer-Phase in Australien längst hinter sich gelassen. Heute präsentiert sich McLaren als entwicklungsreifes Mineralsand-Unternehmen mit einer massiven Ressource, einer belastbaren Projektökonomie und hervorragender Infrastruktur. Genau diese Kombination macht die Story hochspannend – vor allem, da die Gesellschaft bei einer Marktkapitalisierung von lediglich rund 7,6 Mio. AUD noch immer wie ein reiner Micro-Cap-Explorer bewertet wird.

Das Fundament dieser Bewertungslücke bildet eine gewaltige JORC-Ressource von 529 Mio. Tonnen mit 4,5 % Schwermineralien (HM) und jeder Menge Wachstumspotenzial. Diese Größenordnung sichert nicht nur eine langfristige Produktion, sondern bietet auch erhebliches Erweiterungspotenzial. Gepaart mit einem erfahrenen Management-Team, einer technisch simplen Aufbereitung per Schwerkraft- und Magnetabscheidung sowie einem Tiefwasserhafen in der Nähe mit reichlich Kapazität bereits existierender Logistikinfrastruktur, ergibt sich ein Projektprofil, das dem aktuellen Börsenwert unserer Ansicht nach weit voraus ist.

Das McLaren-Projekt: Starke Wirtschaftlichkeit und simples Design

Das McLaren Titanium-Projekt in Western Australia ist das Herzstück des Unternehmens und liefert bereits in der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) überzeugende wirtschaftliche Eckdaten. Die Studie weist einen NPV8 (vor Steuern) von 252 Mio. AUD und einen starken internen Zinsfuß (IRR) von 26 % aus. Bei einer geplanten Minenlaufzeit von 15,9 Jahren hat sich das Projekt bereits nach 3,7 Jahren amortisiert. Gleichzeitig winkt eine hochprofitable EBITDA-Marge von 35 % bei einem prognostizierten Netto-Umsatz von 2,6 Mrd. AUD über die gesamte Lebensdauer der Mine.

Diese starken Kennzahlen resultieren direkt aus der unkomplizierten Geologie: Die Lagerstätte ist breit, kontinuierlich und reicht von der Oberfläche bis in überschaubare Tiefen von 35 Metern. Produktseitig fokussiert sich McLaren auf marktfähigen Sulfate-grade Ilmenit mit zusätzlichem Upside durch die Verarbeitung zu Chloridschlacke. Diese simple Geologie reduziert zusammen mit der standardisierten Verarbeitung die technische Komplexität enorm.

Standorte der Bohrlöcher von McLaren Minerals 2026

Auch aus operativer und ESG-Perspektive punktet das Projekt: Ein Absetzbecken wird lediglich für die ersten 6 Monate nach Abbaubeginn benötigt. Danach wird der anfallende Abraum (Sand mit sogenannten Slimes) direkt in die entstandenen Hohlräume zurückverfüllt. Das senkt die Kosten und minimiert das Umweltrisiko drastisch.

Massives Explorations-Upside: Deep Lens und Eastern Shoreline

Besonders faszinierend für Investoren: Die aktuelle PFS nutzt gerade einmal 35 % der gesamten 529 Mio. Tonnen schweren JORC-Ressource. Das bedeutet, dass ein Großteil des Potenzials noch völlig unbewertet in der Erde liegt. Zusätzliche Fantasie bringen jüngste Bohrergebnisse, die eine hochgradige „Deep Lens“ identifizierten. Das Bohrloch MM61 lieferte beeindruckende 27 Meter mit 8 % HM ab der Oberfläche, inklusive 6 Metern mit satten 24,7 % HM. Aktuell laufen Bohrungen, um zu prüfen, ob sich diese extrem hochgradige Linse unterhalb der bisherigen Ressource weiter ausdehnt. Bestätigt sich dies, könnte die kommende bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) die aktuellen PFS-Zahlen nochmals deutlich in den Schatten stellen!

Zusätzlich hat McLaren in historischen Daten ein potenziell transformatives Ziel identifiziert: die „Eastern Shoreline“. Dieser ältere, tiefer liegende Mineralisierungshorizont teilt die Sedimentsequenz der McLaren-Lagerstätte und lässt auf gewaltiges Größenpotenzial schließen. Die aktuelle Bohrkampagne wird dieses Ziel testen – bei entsprechenden Gehalten wäre dies ein massiver Katalysator.

Barossa Zirkonprojekt: Strategische Diversifizierung in Zirkon und Seltene Erden

Neben dem Titan-Fokus in Western Australia treibt das Unternehmen das Barossa-Projekt in South Australia voran. Barossa bringt eine strategische Diversifizierung in Zirkon und Seltene Erden (REE) in das Portfolio. Das Projekt erstreckt sich über 54 Kilometer mineralisierte historische Küstenlinie und enthält die drei Kernprospekten Mojave, Kalahari und Gobi.

Der durchschnittliche Zirkon-Anteil der vorhanden Schwerminerale liegt hier bei rund 16 %. Zudem wurden Monazit-Vorkommen nachgewiesen, die das Potenzial für gefragte Magnet-Metalle wie Neodym und Praseodym bergen. Wie hochwertig die Geologie ist, zeigte eine Bohrung auf Kalahari mit 7,5 Metern zu 8,67 % HM, einschließlich 1,5 Metern mit herausragenden 26,86 % HM. Barossa ist somit weit mehr als nur ein Nebenprojekt. Es verbreitert die Rohstoffbasis, macht McLaren unabhängiger von einzelnen Preiszyklen und öffnet Türen zu Zukunftsmärkten wie der Magnettechnologie. Obwohl Barossa noch in einem frühen Explorationsstadium steckt, wird McLaren noch in diesem Kalenderjahr Erkundungs- und Erschließungsarbeiten durchführen, darunter auch Bohrungen. Bohrungen zur Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung sind für das kommende Jahr angepeilt.

Weltklasse-Infrastruktur und ein Management mit Erfahrung mit Milliarden Dollar schweren Projekten

Ein entscheidender Trumpf von McLaren Minerals ist die Lage in den Tier-1-Jurisdiktionen Western und South Australia. Das McLaren-Projekt liegt nur 2 Kilometer vom Eyre Highway entfernt, der bereit für die gigantischen australischen Triple-Road-Trains zugelassen ist. Von dort sind es nur 350 Kilometer über asphaltierte Straßen bis zum Tiefwasserhafen Esperance – eine Strecke, die laut Managing Director Simon Finnis an halben Tag bewältigt werden kann. Der Hafen hat früher bis zu 8 Mio. Tonnen Eisenerz jährlich umgeschlagen. Doch diese Lieferungen sind in letzter Zeit weggefallen, was freie Kapazitäten schafft . Die von McLaren geplanten 400.000 Tonnen Exportvolumen pro Jahr fallen hier kaum ins Gewicht, was logistische Engpässe praktisch ausschließt.

Auch das Führungsteam hat bereits bewiesen, dass es Großprojekte stemmen kann. Managing Director Simon Finnis war CEO von Grand Cote während der Bauphase des 650 Millionen US-Dollar teuren Grand-Coté-Projekts im westafrikanischen Senegal.. Chairman Michael Arnett führt die NRW Holdings (Marktkapitalisierung: 1,6 Mrd. AUD) und ist exzellent vernetzt. Non-Executive Director Peter Secker bringt über 40 Jahre Branchenerfahrung mit und war maßgeblich am Aufbau des voll integrierten TiWest-Joint Ventures beteiligt, das sich unter anderem mit dem Abbau sowie Verarbeitung und Veredelung von Titandioxidpigmenten befasste.

Durchfinanziert für den starken Newsflow 2026

Die Finanzierung für die nächsten entscheidenden Schritte ist so gut wie gesichert. Über einen Share Purchase Plan und ein Placement will das Unternehmen rund 1,65 Mio. AUD einnehmen, womit der Kassenbestand auf komfortable 4,07 Mio. AUD anwachsen würde. Dieses Kapital deckt sowohl das Budget für die anstehende BFS als auch die Explorationsarbeiten auf Barossa vollständig ab, heiß es aus dem Unternehmen. Ein starkes Vertrauenssignal sendet dabei Hauptaktionär Senthan Shivananda (Anteil: 9,79 %), der weitere 150.000 AUD im Placement zeichnet und sich bereiterklärt hat, zusätzlich 90.000 AUD über das SPP zu beantragen.

Investoren können sich im weiteren Jahresverlauf 2026 auf einen dichten Newsflow freuen: Neben laufenden Bohrresultaten von McLaren werden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse von der Eastern Shoreline folgen. Und für das dritten Quartal sind ein Update der JORC-Ressource sowie die Veröffentlichung der Maiden-Erzreserve geplant. Den Abschluss im vierten Quartal bilden der Startschuss für die Arbeiten auf Barossa sowie die Auswahl der Dienstleister für die BFS. Die Weichen für eine fundamentale Neubewertung sind damit unserer Ansicht nach gestellt.

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