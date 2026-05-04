BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 20,50EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
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