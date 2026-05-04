BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 20,50EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was eine Steigerung von +37,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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