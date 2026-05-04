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    GOLDMAN SACHS stuft LINDE plc auf 'Buy'

    GOLDMAN SACHS stuft LINDE plc auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Linde von 515 auf 585 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Duffy Fischer passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Resultate des ersten Quartals an. Trotz eines schwierigen Umfelds habe der Industriegasekonzern und Anlagenbauer die Erwartungen moderat übertroffen. Den Ausblick hält er für konservativ./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:13 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 431,9EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Duffy Fischer
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 585
    Kursziel alt: 515
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



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