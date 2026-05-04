BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 33 auf 39 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Simon Coles sah in seiner Analyse des Halbleiterzulieferers vom Donnerstag kaum noch Kursspielraum, obwohl er die Geschäftsaussichten positiv einschätzt. Die Dynamik sei zurück, vor allem dank des Optoelektronik-Bereichs. Dies sei allerdings bereits eingepreist./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 46,93EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was einem Rückgang von -16,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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