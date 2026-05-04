BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 33 auf 39 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Simon Coles sah in seiner Analyse des Halbleiterzulieferers vom Donnerstag kaum noch Kursspielraum, obwohl er die Geschäftsaussichten positiv einschätzt. Die Dynamik sei zurück, vor allem dank des Optoelektronik-Bereichs. Dies sei allerdings bereits eingepreist./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 46,93EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte