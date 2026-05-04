🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    Aktie im Check

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUESS MicroTec stark gelaufen – wie bewertet sich die Aktie im Mai 2026?

    SUESS MicroTec erzielte ein deutliches Plus und notiert nun bei 75,83. Der Mai rückt in den Mittelpunkt der Bewertung.

    Aktie im Check - SUESS MicroTec stark gelaufen – wie bewertet sich die Aktie im Mai 2026?
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Die Performance im April 2026, mit einem Plus von +48,97 %, deutet auf nachhaltig verbessertes Vertrauen hin. Der Mai dürfte zeigen, ob sich das Momentum stabilisiert.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    SUESS MicroTec zählt zu den kleineren Unternehmen am Markt und weist entsprechend höhere Schwankungsanfälligkeit auf.
    Die geringere Marktkapitalisierung eröffnet Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum, geht jedoch mit erhöhtem Risiko einher.
    Small Caps wie SUESS MicroTec reagieren oft sensibler auf Nachrichten und Marktveränderungen.

    SUESS MicroTec ist in der Branche Halbleiter tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

    SUESS MicroTec wird mit einem KGV von 41,48 auf einem ambitionierten Bewertungsniveau gehandelt. In der Aktie ist damit bereits viel Zuversicht eingepreist. Enttäuschungen bei Wachstum oder Marge könnten an einem solchen Bewertungsniveau sensibler aufgenommen werden. Der Markt unterstellt dem Unternehmen eine starke weitere Entwicklung. Die hohe Bewertung erhöht die Bedeutung neuer positiver Impulse.

    Die Dividendenrendite von SUESS MicroTec liegt aktuell bei +0,05 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    SUESS MicroTec

    +1,39 %
    +13,98 %
    +58,37 %
    +67,58 %
    +123,31 %
    +227,16 %
    +178,95 %
    +803,41 %
    +214,30 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
    SUESS MicroTec direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    SUESS MicroTec Aktie im Mai 2026 ein Kauf?

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Check SUESS MicroTec stark gelaufen – wie bewertet sich die Aktie im Mai 2026? SUESS MicroTec erzielte ein deutliches Plus und notiert nun bei 75,83 €. Der Mai rückt in den Mittelpunkt der Bewertung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     