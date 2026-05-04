Erneute Abfuhr erteilt

Eine solche Bestätigung würde erfolgen, wenn der Index per Wochenschluss über die Marke von rund 50.000 Punkten steigt. In diesem Fall könnten weitere Kursgewinne bis auf 53.900 Punkte und darüber hinaus sogar bis 55.552 Punkte folgen. Das würde den Aufbau von Kaufpositionen aus Sicht vieler Anleger attraktiv machen.

Im Vergleich zu anderen US-Indizes agieren Anleger beim Dow Jones derzeit noch etwas vorsichtig. Während der S&P 500 und der NASDAQ 100 bereits neue Höchststände erreicht haben, hinkt der Dow Jones noch hinterher. Gleichzeitig zeichnet sich jedoch ein mögliches charttechnisches Muster ab: eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Bereich zwischen 45.000 und 49.615 Punkten. Dieses Muster gilt unter Experten als Hinweis auf steigende Kurse – vorausgesetzt, es wird bestätigt.

Auf der anderen Seite sollten mögliche Rückschläge nicht außer Acht gelassen werden: Fällt der Index unter den 50-Tage-Durchschnitt, könnte das kurzfristig zu weiteren Verlusten bis auf 47.131 Punkte führen – in diesem Bereich verläuft auch der 200-Tage-Durchschnitt. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, könnten die Jahrestiefs um 45.000 Punkte erneut in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 50.000 Punkte

Kursziel : 55.552 Punkte

Renditechance via DN0CRN : 260 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0CRN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 18,81 - 18,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47.510,62 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 47.510,62 Punkte akt. Kurs Basiswert: 49.440,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 55.552 Punkte Hebel: 22,53 Kurschance: + 260 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4ST4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 19,04 - 19,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51.919,37 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 51.919,37 Punkte akt. Kurs Basiswert: 49.440,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 22,24 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.