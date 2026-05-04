Chance auf Ausbruch!

Auch aus Sicht der Kursentwicklung wirkt die Aktie derzeit spannend: Ende März hat sie erfolgreich die Marke von 42,44 Euro erreicht und damit den Aufwärtstrend bestätigt, der bereits seit dem vergangenen Sommer besteht. Sollte es gelingen, die Hürde bei 52,00 Euro dauerhaft zu überschreiten, könnten mittelfristig weitere Kursanstiege bis auf 61,38 Euro folgen. Das wäre für viele Anleger ein attraktives Signal zum Einstieg. Auf der anderen Seite gilt: Fällt die Aktie unter 42,00 Euro, könnte das als Hinweis auf ein Ende des Aufwärtstrends gewertet werden – mit möglichen Rückgängen bis auf 37,12 Euro.

Im ersten Quartal konnte DHL seinen operativen Gewinn (EBIT) durch Einsparungen und höhere Preise um 8,3 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro steigern. Beim Umsatz zeigte sich hingegen ein leichter Rückgang: Er sank um 1,9 Prozent auf 20,4 Mrd. Euro, was vor allem auf negative Währungseffekte zurückzuführen ist. Ohne diese Einflüsse hätte der Umsatz allerdings um zwei Prozent zugelegt. Experten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 20,7 Mrd. Euro und einem operativen Gewinn von 1,38 Mrd. Euro gerechnet. Für das Gesamtjahr stellt DHL ein operatives Ergebnis von über 6,2 Mrd. Euro in Aussicht und hält zudem an seiner Prognose für 2026 fest.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 52,00 Euro

Kursziele : 56,15/61,38 Euro

Renditechance via DN0WR1 : 180 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Post AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0WR1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,47 - 0,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,663 Euro Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 45,663 Euro akt. Kurs Basiswert: 50,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 61,38 Euro Hebel: 9,69 Kurschance: + 180 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5JXG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,54 - 0,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 55,5927 Euro Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 55,5927 Euro akt. Kurs Basiswert: 50,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,51 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.