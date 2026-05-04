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    Aktie im Check

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    BASF mit stabilem Monatsplus – ein Kauf im Mai 2026?

    BASF zeigte eine beständige Aufwärtsbewegung. Der Mai könnte entscheidende Signale für die Trendfortsetzung liefern.

    Aktie im Check - BASF mit stabilem Monatsplus – ein Kauf im Mai 2026?
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF bewegte sich im April 2026 ruhig, aber nachhaltig aufwärts. Das deutet auf langfristige Stabilität hin.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    BASF ist im Mid-Cap-Bereich angesiedelt und bietet damit eine Mischung aus Wachstum und Risiko.
    Das Unternehmen verfügt über Entwicklungsspielraum, steht aber stärker im Wettbewerb und unter Beobachtung.
    Mid Caps wie BASF gelten häufig als interessante Kandidaten für strukturelles Wachstum.

    BASF bewegt sich in der Branche Chemie, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Konjunkturabhängigkeit aufweist. Die Entwicklung hängt sowohl von gesamtwirtschaftlichen Trends als auch von unternehmensspezifischen Faktoren ab. Das Umfeld bietet Chancen, bleibt aber anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Die Branche gilt als weder klar defensiv noch stark zyklisch positioniert. Für Anleger ergibt sich ein gemischtes Chancen-Risiko-Profil.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BASF weist aktuell ein KGV von 21,14 auf und ist damit bereits etwas anspruchsvoller bewertet. Der Markt preist hier spürbare Erwartungen an die weitere Entwicklung ein. Für zusätzliches Kurspotenzial dürften entsprechend neue operative Impulse nötig sein. Die Bewertung lässt erkennen, dass Anleger dem Unternehmen weiteres Wachstum zutrauen. Das aktuelle Niveau setzt eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung voraus.

    Mit einer Dividendenrendite von +4,15 % bietet BASF eine attraktive laufende Verzinsung. Damit gewinnt die Aktie auch für einkommensorientierte Anleger an zusätzlichem Reiz. Die Ausschüttung wird zu einem spürbaren Bestandteil der Investmentstory. Das Dividendenprofil kann in schwankungsreicheren Marktphasen stabilisierend wirken. Die Rendite hebt das Unternehmen innerhalb seines Vergleichsfelds positiv hervor.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BASFs Kursentwicklung und Fundamentaldaten. Die Q1-2026-Zahlen zeigen leicht sinkende EBITDA-Margen bei steigendem Nettoeinkommen; EPS wächst von 0,91 auf 1,06 €. Ein Weltmarkt mit Überangebot belastet Preise, der Free-Cash-Flow-Ausblick liegt bei 1,5–2,3 Mrd €. Durch Aktienrückkauf sinkt die Anzahl der Aktien. Ob ein Kursziel von 50–60 € realistisch bleibt, wird vor geopolitischen, energiekosten- und Klimafragen heftig diskutiert.

    Zur BASF Diskussion


    BASF

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    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
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    BASF Aktie im Mai 2026 ein Kauf?

    BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,49, was eine Steigerung von +4,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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