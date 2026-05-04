Bitcoin durchbricht 80.000 US-Dollar – Geht es weiter hoch?

Der Kryptomarkt startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Angeführt wird die Rallye von Bitcoin , der am Montagmorgen über 80.000 US-Dollar steigt und damit ein Drei-Monats-Hoch erreicht.

Neben Bitcoin verzeichnen auch andere große Kryptowährungen deutliche Zugewinne. Ethereum legt um 3,2 Prozent auf 2.375 US-Dollar zu, während XRP um 1,9 Prozent auf 1,41 US-Dollar steigt. Auch BNB notiert mit einem Plus von 2,4 Prozent im positiven Bereich.

Besonders stark zeigt sich Dogecoin mit einem Tagesgewinn von 4,3 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf beachtliche 14,3 Prozent.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt um mehr als zwei Prozent auf über 2,65 Billionen US-Dollar.

Kapitalzuflüsse treiben die Rallye

Marktbeobachter sehen die aktuelle Kursrallye vor allem durch starke Kapitalzuflüsse gestützt. Daten von CryptoQuant zeigen, dass insbesondere Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs eine zentrale Rolle spielen. In den vergangenen drei Wochen flossen rund 2,7 Milliarden US-Dollar in entsprechende Produkte, wodurch das verwaltete Vermögen erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschritt.

Prognosemärkte dämpfen Euphorie

Die Prognosemärkte spiegeln jedoch eine gewisse Zurückhaltung wider. Auf Polymarket sehen Händler lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent, dass Bitcoin noch in diesem Monat die Marke von 90.000 US-Dollar erreicht. Die Chance auf einen Anstieg auf 85.000 US-Dollar liegt dagegen bei 56 Prozent.

Diese Einschätzungen deuten darauf hin, dass Investoren eher von einem moderaten Anstieg als von einem explosiven Ausbruch ausgehen.

Geopolitische Spannungen im Fokus

Neben marktspezifischen Faktoren beeinflussen auch geopolitische Entwicklungen die Kursbewegungen. US-Präsident Donald Trump kündigte mit "Project Freedom" eine Initiative an, um den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu sichern, was sich vorerst positiv im Kursgeschehen widerspiegelt.

Ein iranischer Regierungsvertreter warnte jedoch, dass jede US-Intervention als Bruch der Waffenruhe gewertet werden könnte, was wiederum zu erhöhter Volatilität an den Märkten beitragen könnte.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



