🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    Rallye-Prognose

    581 Aufrufe 581 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin durchbricht 80.000 US-Dollar – Geht es weiter hoch?

    Der Kryptomarkt zieht kräftig an, angeführt von Bitcoin, doch trotz starker Zuflüsse bleibt die Erwartung eines großen Durchbruchs gedämpft.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye-Prognose - Bitcoin durchbricht 80.000 US-Dollar – Geht es weiter hoch?
    Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

    Der Kryptomarkt startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Angeführt wird die Rallye von Bitcoin, der am Montagmorgen über 80.000 US-Dollar steigt und damit ein Drei-Monats-Hoch erreicht.

    Breite Kursgewinne bei Top-Coins

    Neben Bitcoin verzeichnen auch andere große Kryptowährungen deutliche Zugewinne. Ethereum legt um 3,2 Prozent auf 2.375 US-Dollar zu, während XRP um 1,9 Prozent auf 1,41 US-Dollar steigt. Auch BNB notiert mit einem Plus von 2,4 Prozent im positiven Bereich.

    Besonders stark zeigt sich Dogecoin mit einem Tagesgewinn von 4,3 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich das Plus damit auf beachtliche 14,3 Prozent.

    Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt um mehr als zwei Prozent auf über 2,65 Billionen US-Dollar.

    Kapitalzuflüsse treiben die Rallye

    Marktbeobachter sehen die aktuelle Kursrallye vor allem durch starke Kapitalzuflüsse gestützt. Daten von CryptoQuant zeigen, dass insbesondere Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs eine zentrale Rolle spielen. In den vergangenen drei Wochen flossen rund 2,7 Milliarden US-Dollar in entsprechende Produkte, wodurch das verwaltete Vermögen erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschritt.

    Prognosemärkte dämpfen Euphorie

    Die Prognosemärkte spiegeln jedoch eine gewisse Zurückhaltung wider. Auf Polymarket sehen Händler lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent, dass Bitcoin noch in diesem Monat die Marke von 90.000 US-Dollar erreicht. Die Chance auf einen Anstieg auf 85.000 US-Dollar liegt dagegen bei 56 Prozent.

    Diese Einschätzungen deuten darauf hin, dass Investoren eher von einem moderaten Anstieg als von einem explosiven Ausbruch ausgehen.

    Geopolitische Spannungen im Fokus

    Neben marktspezifischen Faktoren beeinflussen auch geopolitische Entwicklungen die Kursbewegungen. US-Präsident Donald Trump kündigte mit "Project Freedom" eine Initiative an, um den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu sichern, was sich vorerst positiv im Kursgeschehen widerspiegelt.

    Ein iranischer Regierungsvertreter warnte jedoch, dass jede US-Intervention als Bruch der Waffenruhe gewertet werden könnte, was wiederum zu erhöhter Volatilität an den Märkten beitragen könnte.

     

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rallye-Prognose Bitcoin durchbricht 80.000 US-Dollar – Geht es weiter hoch? Der Kryptomarkt zieht kräftig an, angeführt von Bitcoin, doch trotz starker Zuflüsse bleibt die Erwartung eines großen Durchbruchs gedämpft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     