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    Silberpreis

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    Ruhiger Handel Silber notiert bei 75,34 USD

    Ruhiger Handel: Silber notiert bei 75,34 USD.

    Silberpreis - Ruhiger Handel Silber notiert bei 75,34 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Silber tritt auf der Stelle. Mit -0,26 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 75,34USD.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,37 %
    1 Monat +3,35 %
    3 Monate -14,10 %
    1 Jahr +134,20 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,67136USD. Heute steht er bei 75,34USD. Das Investment wäre auf 2.934,83USD gewachsen – eine Steigerung von +193,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technisch: Widerstände bei 76 und 78 USD; Bruch über 76 USD gilt als bullisch. Kurs zuletzt ca. 75,8 USD (Beitrag 7). Fundamentale Diskussionen umfassen Inflation/Geldmengenausweitung; geopolitischer Stress könnte zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugen. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 357,65EUR -0,40 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 125,93EUR -0,43 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 259,98EUR -0,47 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 379,76EUR +2,73 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 103,10EUR +0,04 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 586,15EUR +2,37 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 375,46EUR -0,33 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 75,73EUR -0,68 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 127,00EUR +0,53 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,236EUR +0,11 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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