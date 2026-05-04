Ruhiger Handel: Silber notiert bei 75,34 USD.

-0,26 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,37 % 1 Monat +3,35 % 3 Monate -14,10 % 1 Jahr +134,20 %

Silber tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 75,34

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,67136USD. Heute steht er bei 75,34USD. Das Investment wäre auf 2.934,83USD gewachsen – eine Steigerung von +193,48 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technisch: Widerstände bei 76 und 78 USD; Bruch über 76 USD gilt als bullisch. Kurs zuletzt ca. 75,8 USD (Beitrag 7). Fundamentale Diskussionen umfassen Inflation/Geldmengenausweitung; geopolitischer Stress könnte zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugen. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht genannt.