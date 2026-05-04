Silberpreis
Ruhiger Handel Silber notiert bei 75,34 USD
Ruhiger Handel: Silber notiert bei 75,34 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,37 %
|1 Monat
|+3,35 %
|3 Monate
|-14,10 %
|1 Jahr
|+134,20 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,67136USD. Heute steht er bei 75,34USD. Das Investment wäre auf 2.934,83USD gewachsen – eine Steigerung von +193,48 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technisch: Widerstände bei 76 und 78 USD; Bruch über 76 USD gilt als bullisch. Kurs zuletzt ca. 75,8 USD (Beitrag 7). Fundamentale Diskussionen umfassen Inflation/Geldmengenausweitung; geopolitischer Stress könnte zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugen. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|357,65EUR
|-0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,93EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|259,98EUR
|-0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|379,76EUR
|+2,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|103,10EUR
|+0,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|586,15EUR
|+2,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|375,46EUR
|-0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,73EUR
|-0,68 %
|Long
|1
|0,00
|127,00EUR
|+0,53 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,236EUR
|+0,11 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.