Herbalife erweitert sein Angebot an personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln durch die geplante Akquisition von Bioniq

LOS ANGELES, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), ein führendes Unternehmen, eine Community und eine Plattform für Gesundheit und Wellness, hat eine Vereinbarung über den Erwerb bestimmter Vermögenswerte von Bioniq bekannt gegeben, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für personalisierte Nahrungsergänzungsmittel, das sich darauf konzentriert, die Gesundheit zugänglicher zu machen und zu nutzen. Die Transaktion bringt die Vision von Herbalife voran, eine technologiegestützte, datengesteuerte Gesundheits- und Wellness-Plattform zu werden.

„Die Zukunft von Gesundheit und Wellness wird immer individueller und datengestützt sein", sagte Stephan Gratziani, Vorstandsvorsitzender von Herbalife. „Durch die Kombination der personalisierten Nahrungsergänzungstechnologie von Bioniq mit Pro2col und der Stärke unseres globalen Vertriebsnetzes erweitern wir unsere Möglichkeiten, personalisierte Wellness auf globaler Ebene anzubieten."

Bioniq entwickelt personalisierte Nahrungsergänzungsformeln unter Verwendung seiner patentierten Produktpersonalisierungs-Engine, des individuellen Gesundheitshintergrunds und einer proprietären Datenbank mit Biomarkern. Die personalisierten Nahrungsergänzungsmittel von Bioniq sind für ein breites Spektrum von Personen bestimmt, von alltäglichen Wellness-Konsumenten bis hin zu Spitzensportlern, darunter Cristiano Ronaldo.

Bioniq wird Herbalifes frühere Akquisitionen von Pro2col und Link BioSciences ergänzen, indem es Herbalife in die Lage versetzt, eine breitere Palette an personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln in verschiedenen Darreichungsformen anzubieten. Die Kombination des Angebots von Bioniq mit der globalen Produktionserfahrung von Herbalife wird es dem Unternehmen ermöglichen, die personalisierte Ernährung in großem Umfang und schnell zu erweitern.

„Ich habe Bioniq im Jahr 2019 mit der Vision gegründet, Menschen dabei zu helfen, ihr Wohlbefinden durch einen wissenschaftlich fundierten Ernährungsansatz zu optimieren, der Biomarker- und Lebensstildaten einbezieht", sagt Vadim Fedotov, Gründer und Präsident von Bioniq. „Ich freue mich, bei Herbalife mit seinem globalen Händlernetz und seinem Engagement für die Förderung von Wellness in großem Maßstab einzusteigen."