Semperit: Vorstand & Aufsichtsrat äußern sich zum B&C-Übernahmeangebot
Semperit-Aktionär:innen stehen vor einer wichtigen Weichenstellung: Vorstand und Aufsichtsrat äußern sich zum Übernahmeangebot der B&C Holding – ohne klare Annahmeempfehlung.
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- Vorstand der Semperit AG Holding hat am 04.05.2026 eine Stellungnahme zum freiwilligen Übernahmeangebot der B&C Holding Österreich GmbH veröffentlicht; der Aufsichtsrat schließt sich der Äußerung an, eine abschließende Annahmeempfehlung wird nicht gegeben.
- Angebotspreis: EUR 15,00 je Aktie, was einer Prämie von 25,2% auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 17. März 2026 entspricht.
- Pro-Argumente für eine Annahme: Preis liegt über historischen Durchschnittskursen und ermöglicht eine Veräußerung unabhängig von aktueller Marktliquidität.
- Contra-Argumente gegen eine Annahme: Preis liegt unter dem Buchwert von EUR 20,20 je Aktie sowie unter Analystenschätzungen (bis zu EUR 22,00) und spiegelt damit nicht das volle mittel- bis langfristige Wertsteigerungspotenzial wider; Aktionär:innen verzichten auf mögliche zukünftige Ertragschancen.
- Entscheidungsabhängigkeit: Vorteilhaftigkeit des Angebots hängt von individueller Situation ab (Anschaffungspreis, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf, steuerliche Erwägungen) sowie von künftiger Unternehmens‑ und Marktentwicklung; Vorstand/Aufsichtsrat raten, persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen.
- Weitere Informationen und die vollständigen Äußerungen sind auf der Semperit-Website unter https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/uebernahmeangebot/ verfügbar; Ansprechpartnerin: Bettina Schragl (Director Communications and Capital Markets).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 13.05.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,925EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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