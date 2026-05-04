ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Delivery Hero auf 28 Euro - 'Outperform'
- Bernstein hebt Kursziel Delivery Hero auf 28 Euro
- Analysten belassen Einstufung auf Outperform
- Geschäftstrends in Asien und MENA verbessern sich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 20,62 auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +5,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +35,20 %/+69,00 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)