Bernstein hebt Ziel für Delivery Hero auf 28 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 20,62 auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +5,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +35,20 %/+69,00 % bedeutet.