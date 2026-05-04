BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sei im Express-Geschäft erneut gewachsen und habe die Kosten im Griff, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei aber auch in den Kurs eingepreist./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 50,48EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



